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Во Франции показали обновленный после пожара Нотр-Дам-де-Пари

Французские телеканалы показали обновленный Нотр-Дам-де-Пари, восстановление которого после разрушительного пожара 2019 года подошло к концу, сообщает газета «Известия» .

В соборе XII века провели масштабные реставрационные работы. Его восстановили спустя 5,5 лет после пожара. Одними из первых, кто посетил обновленный собор, стали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга.

Так, специалисты реконструировали сам храм, шпиль, своды, контрфорсам. Также вернули прежний вид витражным окнам и резным каменным горгульям.

Чтобы провести работы по восстановлению, было собрано более 840 млн евро. Часть средств оставили для дальнейших инвестиций в здание.

Официальное открытие обновленного Собора Парижской Богоматери запланировано на 7 декабря. 8 декабря в нем состоится первая католическая месса.

Пожар произошел в парижском Нотр-Даме 15 апреля 2019 года. Он привел к обрушению шпиля и крыши.