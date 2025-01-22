Во Дворец культуры Коломны поступила новая техника для аудиовизуальных эффектов

Концертный зал Дворца культуры «Текстильщик» городского центра культуры и досуга в Коломне получил новое высокотехнологичное оборудование для создания аудиовизуальных эффектов на мероприятиях. Технику приобрели по поручению главы городского округа Коломна Александра Гречищева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным элементом обновления стал светодиодный экран размером девять на пять метров, который позволит демонстрировать видео высокого качества с яркими и насыщенными цветами. Такое решение значительно улучшит восприятие информации и добавит зрелищности любым мероприятиям, уверены организаторы.

«Теперь наши концерты, спектакли, фестивали и другие события будут сопровождаться яркими световыми декорациями и специально подобранным видеорядом. Все это позволит зрителям максимально погрузиться в происходящее на сцене», — отметили в управлении по культуре и туризму городского округа Коломна.

Финансирование проекта осуществлялось за счет средств муниципального бюджета. В настоящее время новое оборудование готовят к запуску. Оценить высокотехнологичную новинку зрители смогут 21 февраля, на большом бесплатном концерте ко Дню защитника Отечества.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.