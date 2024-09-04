«Влюблен в Петербург»: режиссер Джазоян рассказал о съемках докфильма

«С одной стороны, мне было боязно начинать этот проект, с другой, хотелось вплести туда свою нить, добавить свою краску и акцент. Подошел к вопросу со всей деликатностью! А все потому, что влюблен в Петербург», — поделился с Джазоян с газетой «Петербургский дневник».

По его словам, в первую очередь фильм — это признание в любви к городу от его жителей. Он создавался международной командой авторов из 14 стран и включил в себя более 30 короткометражных киноновелл о жителях разных поколений, профессий и увлечений.

По его словам, также повествование посвящено последним преобразованиям в Северной столице и людям, сохраняющим городское наследие, одновременно — о молодежи, которая строит и меняет пространство Санкт-Петербурга.