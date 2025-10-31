Влияют на людей с неустойчивой психикой: Милонов о запрете турецких сериалов

Депутат Госдумы Виталий Милонов увидел в турецких телесериалах активное продвижение идей пантюркизма. В связи с этим он предложил ограничить показ таких сериалов в России, сообщает «Говорит Москва» .

Милонов считает, что влиянию турецких сериалов подвержены граждане с «ранимой психикой», и настаивает на необходимости ограничения трансляции этих кинолент на территории России.

Турецкие сериалы, по его словам, представляют собой откровенную и искаженную пропаганду пантюркизма, не имеющую отношения к реальному положению дел в российско-турецких отношениях. Они демонстрируют вымышленную картину турецкого общества, создавая миф или легенду, способные ввести в заблуждение людей, недостаточно осведомленных об истории и культуре, а также сформировать неверное представление о реальных отношениях в восточных семьях, в частности в Турции.

По мнению Милонова, впечатлительные люди могут поддаться влиянию этой пропаганды. Он разделяет опасения экспертов в области информационной безопасности относительно популяризации идеологии пантюркизма и ее потенциального воздействия.

Пантюркизм — это идеология, согласно которой все тюркоязычные народы являются одной нацией и должны объединиться в состав единого государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.