Власти планируют развивать культурную инфраструктуру в новых регионах РФ

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о ключевых задачах, стоящих перед министерством в Новороссии и на Донбассе. По ее словам, ведомство займется развитием гастрольной деятельности в новых регионах, сообщает RT .

Минкульту предстоит большая работа по ремонту зданий и созданию новых экспозиций, рассказывающих о новейшей истории страны. В новых регионах также намерены провести реставрацию музейных коллекций, запустить детские культурные центры.

Любимова добавила, что важным направлением работы станет и развитие кинофикации — на момент присоединения к России в регионах действовало всего несколько кинозалов, а к 2030 году их число намерены удвоить.

Кроме того, учреждения культуры в новых регионах будут активно включены во Всероссийский гастрольно-концертный план, подчеркнула глава Минкульта.