Власти ожидают увеличения туристического потока в рамках «Зимы в Подмосковье»

В грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока, сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«С 1 декабря у нас стартует „Зима в Подмосковье“ — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

По его словам, ожидается, что туристический поток будет на 200 тыс. человек больше, чем за 2024 год.

Министр отметил, что в регионе не планируется пышных празднеств и салютов. Мероприятия будут более для семейной аудитории. Он отметил, что гостей региона и жителей Подмосковья ожидает несколько мероприятий с участием олимпийских чемпионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.