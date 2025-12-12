Власти не одобрили проект закона о запрете матерной лексики в Сети

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что его законопроект о запрете контента, содержащего мат в интернете, правительство не одобрило.

«Пока на мой законопроект заключение правительства отрицательное. Напомню, что я предложил дать возможность Роскомнадзору блокировать любой контент в интернете, содержащий нецензурную брань — обычный мат. <…> Меня поддержало примерно 70% граждан нашей страны, которые абсолютно солидарны со мной в том, что необходимо блокировать мат», — сказал Свинцов на пресс-конференции «Выходите бесы: как запрет на мат в интернете коснется музыкальной индустрии?».

Он уверен в том, что социальные сети не контролируют возраст своих пользователей. Также многие из юзеров не стесняются в выражениях при написании текстов и в производстве различного контента.

Свинцов приводит в пример ток-шоу, публикуемые на просторах социальных сетей, в которых «крепкие выражения в порядке вещей».

