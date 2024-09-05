Власти Москвы заключили международные соглашения о сотрудничестве в сфере кино

Столичные власти заключили международные меморандумы о сотрудничестве в сфере кино с представителями Индии, Мексики, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

С 23 по 28 августа в столице проходила Московская международная неделя кино, в рамках которой иностранные делегации познакомились с создающейся в городе инфраструктурой, позволяющей оперативно организовать и провести любые съемки. Гости отметили эффективность профильных сервисов, высокое качество оборудования и разнообразие локаций.

«Всего в рамках деловой программы столица заключила 9 соглашений о сотрудничестве: 4 международных и 5 внутрироссийских. Реализация кросс-национальных проектов позволит закрепить за Москвой статус одного из ключевых центров развития киноиндустрии в мире», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Правительство Москвы достигла с представителям дружественных стран договоренности о взаимной поддержке при создании фильмов и сериалов на отечественных и зарубежных площадках. Партнерство позволит столичным компаниям расширить возможности, а горожанам получить интересные и качественные фильмы.

При этом примеры успешного взаимодействия российских и зарубежных кинематографистов есть уже сегодня. Так, в апреле команда из Индии работала в Москве над лентой «Величайший всех времен». Это первая иностранная кинокартина, съемки которого организовали через киноплатформу «Москино».

Внутрироссийские соглашения власти Москвы подписали с Фондом кино, Институтом развития интернета, арт-кластером «Таврида», компаниями «МТС Медиа» и «Кинопоиск».

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что в рамках договоренностей предусмотрено создание рабочих групп, организация учебных семинаров и тренингов, запуск акселерационных программ для подготовки кадров, а также проведение форумов по вопросам развития творческих индустрий.