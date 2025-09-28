Власти Москвы рассказали о поддержке представителей креативных индустрий

«Дизайнеры могут участвовать в разнообразных городских проектах», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Конкурс «Фабрика дизайна» ежегодно собирает талантливых специалистов, предлагая им создавать инновационные решения для различных отраслей промышленности. В 2024 году в мероприятии приняли участие более 500 дизайнеров из 62 регионов России, демонстрируя высокий уровень профессионализма и креативности.

В «Дизайн-цехе» разрабатываются концепции сувенирной продукции. В проектах участвуют 500 специалистов и 35 партнеров-заказчиков, включая Третьяковскую галерею и ВДНХ. Это дает шанс дизайнерам получить заказы и сотрудничать с крупными компаниями. За последние пять лет индустрия выросла на 91%, а количество компаний в данной сфере к концу 2024 года достигло 6 тыс.

В прошлом году впервые прошла Московская международная издательская неделя, которая собрала более 200 встреч участников книжного рынка и привела к подписанию 34 экспортных контрактов на издание книг.

В 2025 году это мероприятие повторилось, в нем приняли участие российские и зарубежные издательства из 17 стран. За три дня состоялось свыше 400 деловых переговоров, посвященных обсуждению сотрудничества и экспорта книжной продукции из Москвы.

В 2024 году под эгидой Агентства креативных индустрий была организована бизнес-миссия 12 московских издательств в Китай, где они приняли участие в Шанхайской международной детской книжной ярмарке.

По итогам прошлого года московские издательства заключили более 50 международных контрактов на издание детских книг современных отечественных авторов в 10 странах. Общий оборот столичных издательств за прошлый год превысил 349 млрд рублей, а в настоящее время в этой сфере функционирует около 12 тыс. организаций.

Для художников в Москве открылся творческий центр «Московские мастерские» с 35-ю студиями (живописные и гончарные мастерские). Также в центре есть лекторий и выставочный зал. За первый сезон было создано более 220 художественных произведений, которые будут представлены на ярмарках, выставках в столице и онлайн-платформах.

Кроме того, в мегаполисе реализуется проект «Арт фабрика». Девелоперы, владельцы отелей, торговых центров и другие организации подают запросы на создание уникальных арт-решений, а художники, дизайнеры и архитекторы предлагают свои идеи. За 2 года к проекту присоединились 28 партнеров, для которых участники разработали 47 оригинальных арт-проектов.

На сегодняшний день в городе насчитывается около 2,8 тыс. организаций и предпринимателей, занимающихся арт-индустрией. За последние 5 лет годовой доход этого сектора вырос более чем на 60%.