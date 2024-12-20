Власти Москвы продолжат финансировать предпрофессиональные программы в школах искусств

Фурсин: в феврале будет известно количество бюджетных мест в школы искусств

Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин заявил о сохранении бюджетного финансирования предпрофессиональных программ столичных школ искусств в 2025 году. Несмотря на это, вопрос о наборе учащихся остается открытым, сообщает «Царьград» .

Окончательное решение о количестве мест будет принято после получения предложений от самих школ искусств (ДШИ), которые должны предоставить информацию о количестве выпускников, свободных мест и других показателях к концу февраля.

Также Фурсин опроверг слухи о сокращении финансирования и пообещал ускорить процесс планирования набора, чтобы получить полную картину к концу февраля, а не в традиционный апрельский срок.

«На следующей неделе отправлю запрос во все ДШИ, чтобы уже к концу февраля, а не ближе к апрелю понимать возможности и готовность школ по набору на следующий учебный год», — заявил министр.

Таким образом, планы по набору учащихся в столичные школы искусств на 2025 год будут формироваться на основе данных, предоставленных ДШИ, при неизменном уровне бюджетного финансирования.