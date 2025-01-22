Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису Валентину Талызину
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22 января свой 90-летний юбилей отмечает народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису, сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер оценил творческие успехи звезды в кино и на сцене родного для нее Театра имени Моссовета. По его словам, они заслуживают искреннего признания.
Путин отметил, что актриса трудится увлеченно, демонстрирует мастерство, дарит зрителям свой талант и радует их своими ролями.
«Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего самого доброго», — сказал президент.
Валентина Илларионовна снималась в таких известных кинопроектах, как «Большая перемена», «Афоня», «После дождичка в четверг» и т. д. Также актриса играла в таких театральных постановках, как «Первое свидание», «Петербургские сновидения», «Дядюшкин сон» и т. д.