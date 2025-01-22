Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису Валентину Талызину

Российский лидер оценил творческие успехи звезды в кино и на сцене родного для нее Театра имени Моссовета. По его словам, они заслуживают искреннего признания.

Путин отметил, что актриса трудится увлеченно, демонстрирует мастерство, дарит зрителям свой талант и радует их своими ролями.

«Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего самого доброго», — сказал президент.

Валентина Илларионовна снималась в таких известных кинопроектах, как «Большая перемена», «Афоня», «После дождичка в четверг» и т. д. Также актриса играла в таких театральных постановках, как «Первое свидание», «Петербургские сновидения», «Дядюшкин сон» и т. д.