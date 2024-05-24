Крупное гастрономическое событие лета пройдет 3 и 4 августа в Коломенском

Десятки тысяч гостей посетят фестиваль еды, дружбы и развлечений «Фест Ест», который в 2024 году пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 3 и 4 августа. Вход бесплатный, сообщает пресс-служба «ВкусВилл».

В этом году фестиваль пройдет под слоганом «Тебе стоит попробовать». Он продлится два дня.

Организаторы подготовили яркую программу. Гости мероприятия смогут попробовать десятки новых вкусов на большом фудкорте поставщиков «ВкусВилла», открытой кухне и мастер-классах от шеф-поваров.

Производители представят оригинальные продукты и блюда, разработанные специально для фестиваля. Меню соберет мировые гастрономические тренды, эксклюзивные формы, цвета, сочетания и подачи.

На время фестиваля в музее-заповеднике «Коломенское» установят десятки зон отдыха и развлечений для взрослых и детей. Гостей встретят спа и лаунж-зоны, спортивные активности, иммерсивные аудиоэкскурсии, дом качества продуктов и театр еды и многое другое.

«Фест Ест» порадует своих гостей уже в третий раз. В 2023 году он проходил в парке «Красная Пресня», за один день его посетило более 40 тыс. человек, а также 500 различных животных.

В компании пообещали порадовать гостей праздника необычными гастрономическими шедеврами, развлечениями и активностями. Подробнее о фестивале можно узнать в социальных сетях ВКонтакте и Телеграме.