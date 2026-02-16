VK Видео покажет прямой эфир празднования китайского Нового года в Пекине

Пользователи VK Видео смогут увидеть празднование китайского Нового года в Пекине в прямом эфире, сообщает пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

VK вместе с Мостуризмом и Евразийским бюро Медиакорпорации Китая проведет ряд онлайн- и офлайн-мероприятий в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Он стартует 16 февраля в 18:00 на главной сцене на Манежной площади.

Уже с 15:00 там начнется прямая трансляция гала-концерта Медиакорпорации Китая — его покажут на большом экране. Также онлайн-трансляция будет доступна в VK Видео.

Кроме того, в историях «ВКонтакте» с 16 по 23 февраля можно записать короткое поздравление с китайским Новым годом, используя специальный праздничный шаблон. Лучшие истории попадут на большой экран на Манежной площади, а их авторы получат памятные подарки — победителей выберут случайным образом.

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» продлится почти две недели — с 16 февраля по 1 марта.

