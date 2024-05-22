VK Fest признан самым популярным музыкальным фестивалем в России

Согласно результатам исследования, проведенного компанией OMI (Online Market Intelligence), VK Fest является самым узнаваемым музыкальным фестивалем в России. Показатель узнаваемости события за год вырос до 70%, обогнав «Нашествие» и «Дикую Мяту», сообщается в пресс-релизе «ВКонтакте».

Респонденты, представляющие молодую аудиторию в возрасте 25-34 лет, воспринимают VK Fest как одно из самых любимых музыкальных событий в стране. Средний возраст посетителей фестиваля составляет 28 лет, что подтверждает его популярность среди молодежи.

Исследование также показало, что 89% опрошенных узнают о музыкальных фестивалях из онлайн-каналов, таких как блоги, интернет-реклама и социальные сети. Это свидетельствует о высокой эффективности digital-коммуникаций в продвижении подобных мероприятий.

Особенно заметна роль VK Fest в привлечении туристов из других регионов. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи более половины посетителей фестиваля составляли гости из других федеральных округов. В 2023 году во время проведения VK Fest в столице приезжие составили 59% от общего числа посетителей, а в сочинском «Сириусе» — 78%.

В 2023 году VK Fest прошел в течение месяца в 5 городах и собрал более 200 тыс. зрителей, объединив свыше 500 популярных медийных личностей, что стало рекордом для России. В 2024 году организаторы планируют расширить географию мероприятия, добавив Уфу и Красноярск к уже традиционным локациям в Сочи, Петербурге и Москве.