Вице-мэр Москвы рассказала о киносъемках в столице

С начала года кинокомиссия «Москино» помогла создателям фильмов и производителям видеоконтента согласовать свыше тысячи съемок в столице, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Больше всего заявок с января по август этого года пришлось на сериалы. На втором месте — фильмы, затем — короткометражки, курсовые и дипломные работы студентов профильных учебных заведений. Самыми популярными локациями стали Парк Горького, „Сокольники“ и Измайловский парк», — отметила Наталья Сергунина.

Еще несколько лет назад организация съемок в городе занимала много времени и требовала большого количества писем. Теперь благодаря кинокомиссии получить необходимые разрешения стало проще.

Все заявки принимаются через киноплатформу «Москино» — она помогает не только с подбором площадок, но и с арендой реквизита, костюмов, а также полезна в решении других организационных вопросов. Компании нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать услугу и заполнить анкету. Документ о согласовании придет в личный кабинет.