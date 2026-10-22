Виталий Милонов предложил показать Егору Криду фильм «Иди и смотри»

Крид появился в новом клипе в лонгсливе с изображением героя фильма. Милонов возложил основную ответственность за использование образа на производителя одежды.

«Я думаю, что Крид понятия не имеет о существовании фильмов о ВОВ. Если бы он понимал и знал, то никогда в жизни не надел лонгслив с исковерканным изображением героя картины „Иди и смотри“. Больше вопросов к производителям шмоток, которые хайпуют на недопустимых вещах. Я за то, чтобы популяризировать различные важные темы для РФ. Но когда на героя трагического фильма наносят тату и делают из него модного чувака — это просто некрасиво. Мы в РФ так никогда не делали, это непорядочно. Нужно посадить автора мерча вместе с Кридом в кинозал и показать им фильм. После этого они примут правильное решение. Если хотят, могут прийти к нам в парламентский центр, мы им покажем это кино», — высказался Милонов.

Адвокат Александр Бенхин заявил, что певец рискует столкнуться с публичной отменой из-за клипа, но уголовное преследование ему не грозит.

Крид снялся в спорном лонгсливе в клипе «Милый ублюдок». На кофте изображен постер из фильма «Иди и смотри», посвященного ужасам Великой Отечественной войны. Принт использовал московский магазин в коллаборации с американским брендом. Главному герою нарисовали татуировки и пирсинг.

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