Виктория Боня опровергла свою причастность к сайту с пропагандой наркотиков

«Ко мне это не имеет отношения» — Виктория Боня о сайте с пропагандой наркотиков

Блогер Виктория Боня в своем Telegram-канале заявила, что сайт, заблокированный за пропаганду наркотиков, который якобы принадлежит ей, на самом деле не имеет к ней никакого отношения, сообщает Инфо24 .

«Везде все носятся с этой новостью. Ребята, ко мне это не имеет никакого отношения. У меня был домен, им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — написала Боня.

Данную информацию подтвердила также представитель блогера.

«История очень банальная. Виктория сотрудничала с компанией, у которой был домен, и когда его перестали использовать, им завладели те, кто потом продавал там что-то нелегальное», — отметила она.

Ранее, по данным ТАСС, в участок Мирового суда № 184 передали материалы дела против Бони, обвиняемой в административном правонарушении, связанном с пропагандой наркотических веществ.

В судебные органы поступило дело по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (о пропаганде наркотических средств с использованием интернета). Данная статья предусматривает штрафные санкции в размере до 30 тысяч рублей. Рассмотрение дела запланировано на 26 июня.