Виктории Боне грозит штраф до 30 тыс руб за пропаганду наркотиков

На телеведущую и блогершу Викторию Боню составили административный протокол за пропаганду наркотиков, сообщает «112».

По словам самой звезды, у нее был домен, которым завладели неизвестные. Через сайт начали рекламировать и продавать запрещенные вещества. Боня утверждает, что не имеет к этому отношения.

Протокол уже поступил в суд. Заседание назначено на 26 июня.

Если телеведущую признают виновной, ей грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Это уже не первый раз, когда звезду обвиняют в пропаганде запрещенных веществ. Два года назад Боня рассказывала о якобы пользе аяуаски — отвара из галлюциногенных растений. Телеведущая тогда поспешила всех успокоить, заявив, что напиток она употребляет не на территории России.

В мае этого года Боня исполнила свою давнюю мечту и достигла вершины Эвереста. Звезда рассказывала, что восхождение далось ей тяжело как в моральном, так и физическом плане.