«VII Звездинские чтения» состоятся в Подмосковье 28 ноября

сегодня в 19:07

28 ноября музей-заповедник «Дмитровский кремль» приглашает принять участие в научной конференции «VII Звездинские чтения», приуроченной к 10-летию со дня открытия экспозиции «Дом священномученика Серафима (Звездинского)», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К участию в работе конференции приглашаются руководители и сотрудники музеев, священнослужители и церковнослужители, историки, культурологи, краеведы, преподаватели и студенты профильных учебных заведений.

Для участия в качестве спикера необходимо заполнить заявку по ссылке. Заявки принимаются до 1 ноября. Для участия в качестве слушателя регистрация не требуется.

Регламент, темы, программа мероприятий опубликованы на сайте музея.

Мероприятие состоится по адресу: Дмитровский округ, ул. Подлипичье, 13.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам: +7 (496) 224-19-50, +7 (495) 993-74-13, а также по почте: seraphim.zvezdinskiy@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.