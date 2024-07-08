VII семейный фестиваль «Ромашковое поле» состоится в Подмосковье 14 июля

На территории Покровского храма с. Карпово в Раменском городском округе 14 июля пройдет VII православный семейный фестиваль «Ромашковое поле». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль в этом году приурочен к теме «Семья сквозь века», благодаря чему участники узнают об обычаях и традициях семей разных эпох и важности духовно-нравственного воспитания и развития христианских добродетелей и любви.

В рамках мероприятия предусмотрена концертная программа, на которой выступят артисты и музыканты. При этом для посетителей подготовили серию мастер-классов: декор интерьера, рисование на ткани, моделирование из шаров, исторические танцы от танцмейстеров правительственных балов, старинная гжельская роспись, роспись деревянных изделий, лепка из пластилина, гончарное мастерство и многое другое. Также на фестивале откроется ярмарка мастеров, где будут представлены гжельские сувениры, гончарные и керамические изделия, натуральная косметика, изделия из кожи, экоодежда, деревянные изделия, украшения из натуральных камней.

На фестивале организуют насыщенную программу для детей. Для юных посетителей предусмотрены катания на катамаране, мыльное и бумажное шоу, шахматный турнир, напольные шашки и многое другое. Украшением события станут обзорные экскурсии с посещением колокольни, дегустация сладостей и напитков, а также полевая кухня и приготовление еды на мангале.

Начало фестиваля в 11:30. Вход свободный.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.