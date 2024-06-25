VII фестиваль «Лето. Музыка. Музей» начнется в Подмосковье 3 июля

3 июля на территории государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» состоится открытие VII фестиваля классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году фестиваль посвящен «Русским сезонам» Сергея Дягилева. На сцену фестиваля выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра. Вместе с резидентом фестиваля Госоркестром им. Светланова в концертах примет участие Российский национальный оркестр. Художественный руководитель фестиваля — Дмитрий Юровский. Президент фестиваля — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

«Лето. Музыка. Музей» — ежегодный фестиваль классической музыки, объединяющий талантливых российских музыкантов. Он проводится музеем «Новый Иерусалим» и Московской областной филармонией при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

В программе первого фестивального дня прозвучат Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор П. И. Чайковского, «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна» К. Дебюсси, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А. Бородина, сюита из балета «Жар-птица» И. Стравинского в исполнении государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова. Дирижер — Дмитрий Юровский. Солист — Николай Луганский (фортепиано).

Фестиваль завершится 7 июля. Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно на сайте музея.

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