VI сиреневый фестиваль состоится 25 мая в поселке Дубровицы Подольска

В культурно-просветительском центре «Дубровицы» в городском округе Подольск 25 мая стартует VI сиреневый фестиваль. Проект реализуется ежегодно, начиная с 2019 года, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Его целью является знакомство посетителей с разнообразными сортами сирени и с произведениями искусства, которые создаются с помощью листьев этого кустарника.

В рамках фестиваля реализуется насыщенная программа. Для участников подготовили концертные программы, в том числе концерт органной музыки. При этом гости смогут посетить мастер-классы, где любой желающий сможет нарисовать свою картину и изготовить свой собственный аромат духов. Настоящим украшением мероприятия станут исторический бал «Счастье в сирени живет», а также дефиле бальных платьев «Взгляд через века».

Фестиваль завершится 26 мая. Подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.