Ветераны СВО из Богородского округа посетили концерт в Большом театре

Ветераны специальной военной операции из Богородского округа 10 марта побывали на юбилейном вечере «Век Зацепина» в Большом театре, посвященном 100-летию композитора Александра Зацепина. В числе гостей был руководитель местной ассоциации ветеранов СВО Антон Иванов с супругой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественный вечер посвятили 100-летию выдающегося советского и российского композитора, народного артиста России Александра Зацепина. На концерт пригласили ветеранов СВО из разных муниципалитетов Подмосковья, в том числе из Восхода, Воскресенска, Домодедово, Лосино-Петровского, Люберец и Богородского округа.

Со сцены прозвучали известные произведения композитора из фильмов «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операция Ы». Их исполнили Евгений Миронов, Наталья Варлей, Константин Хабенский, Хибла Герзмава, Игорь Бутман и другие артисты.

Одним из ярких моментов вечера стало появление народной артистки СССР Александры Пахмутовой, которой в прошлом году исполнилось 96 лет. Она вышла к роялю вместе с Александром Зацепиным, и композиторы исполнили попурри из кинофильмов Леонида Гайдая.

По словам бойцов СВО, музыка Зацепина объединяет поколения, дарит свет и укрепляет веру в лучшее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.