«Ветераны России» потребовали запретить турецкие сериалы в РФ

Общественники из движения «Ветераны России» обратились в Роскомнадзор и по линии Госдумы и Минкультуры. Они попросили проработать вопрос запрета показа турецких сериалов в стране, сообщает «Абзац» .

Как пояснил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов, причина такой инициативы заключается в негативном влиянии сериалов на российских женщин. У них искажается образ мужчины, в итоге наблюдаются демографические последствия.

По его словам, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция: россиянки, насмотревшись турецких мыльных опер, теряют интерес к русским мужчинам, ожидая от них нереалистичного поведения, которое показывается в иностранных сериалах.

При этом в отечественных сериалах часто транслируется противоположный образ: русского мужчину показывают алкоголиком, деспотом и неудачником сильная и независимая женщина должна нести на себе всю семью, пока не встретит успешного и галантного иностранца.

«Подобная пропаганда является культурной интервенцией, способствующей разрушению института семьи и снижению рождаемости в России. Важно закрепить в законодательстве понятие „деструктивной пропаганды“ и четко прописать, какие элементы в кинопродукции могут подпадать под этот термин», — подчеркнул Резяпов.

Он добавил, что такое влияние выглядит особенно лицемерно со стороны Турции. Страна все еще «не признает российский статус Крыма, а также настаивает на поддержке территориальной целостности Украины». По мнению собеседника, Турция использует культуру как инструмент влияния.

Как показывают исследования, популярность турецких сериалов ежегодно растет. Самым признанным среди аудитории стал сериал «Постучись в мою дверь», затем идет «Клюквенный щербет», а топ-3 замыкают «Кровавые цветы».