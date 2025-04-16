Весенние развлечения подготовили в парках Ленинского округа

В Ленинском городском округе на текущей неделе парки Видного будут радовать жителей и гостей муниципалитета разнообразной развлекательной программой на свежем воздухе, приуроченной к теплой неделе, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«В течение недели гости и жители округа смогут принять участие в разнообразных мероприятиях: детских игровых программах, творческих мастерских, спортивных занятиях на свежем воздухе, а также экологических уроках и многом другом», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на сотрудников дирекции парков города Видное.

Уточняется, что в парке «Апаринки» и лесопарке «Высота» 16 апреля для маленьких посетителей будет организована игровая программа и весенняя мастерская «Кудесница-весна». 17 апреля Тимоховский парк приглашает на спортивные, развлекательные игровые программы, экологические уроки и весеннюю мастерскую, где ребята смогут создать что-то своими руками.

Также 18 апреля в Центральном парке для детей подготовлена насыщенная игровая программа с танцами, играми, мастер-классами и другими интересными занятиями. А 20 апреля в Расторгуевском парке пройдут яркие весенние развлечения с играми, танцами под энергичную музыку, изготовлением поделок и другими активностями.

«Приглашаем всех жителей и гостей Ленинского округа присоединиться к нашим мероприятиям в парках и насладиться яркими моментами вместе. Следите за информацией в наших социальных сетях», — добавили в пресс-службе.

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