Вещи, рукописи и первые издания Есенина представят в музее Ступина 20 сентября

Экспозиция, посвященная жизни и творчеству русского поэта Сергея Есенина, откроется в стенах Ступинского историко-краеведческого музея 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выставка, подготовленная совместно с государственным музеем-заповедником С. А. Есенина, познакомит посетителей с важнейшими вехами биографии автора.

Экспозиция расскажет о детстве Есенина в родном селе Константиново, о творческом пути, о людях, которые его окружали.

Гости музея смогут увидеть личные вещи поэта, его рукописи, первые издания сборников стихов.

Особую ценность представляют фотографии, запечатлевшие родственные и дружеские связи Есенина.

Неотъемлемой частью выставки стали произведения известных художников, таких как Н. М. Ромадин, А. М. Титов, С. Ф. Якушевский, В. М. Решедько и другие.

Их полотна воссоздают неповторимый облик села Константиново и его окрестностей, передавая атмосферу мест, вдохновлявших поэта.

«Экспозиция, наполненная подлинными предметами быта конца XIX — начала XX века, позволит посетителям окунуться в ту эпоху и лучше понять мир, в котором жил и творил Сергей Есенин», — обещают организаторы выставки.

Выставка «Сергей Есенин: Я расскажу про свою тебе жизнь…» будет работать до 27 октября, станет прекрасной возможностью познакомиться ближе с жизнью и творчеством одного из самых ярких поэтов Серебряного века.

Школьники и студенты смогут посетить экспозицию по Пушкинской карте.

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