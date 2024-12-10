Венеция открыла цикл спектаклей интерактивного проекта «Мировое путешествие» в Ступине
Фото - © Анна Чернявская
В арт-портале театра-студии «Мюзикл» в Ступине состоялось первое событие из серии проекта «Мировое путешествие». Зрители погрузились в атмосферу загадочной Венеции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Организаторы воссоздали колорит венецианских улиц: звучала музыка, были представлены декорации, костюмы, дефиле венецианских масок, состоялась дегустация традиционных итальянских десертов.
«Мы хотели, чтобы зрители не просто посмотрели представление, а почувствовали себя путешественниками», — поделилась Надежда Беспалова, художественный руководитель театра-студии «Мюзикл».
Зрители смогли узнать много интересного об истории и культуре итальянского города. Легенды, исторические факты и тематические выступления создали атмосферу путешествия.
«Вдохновляющая, чарующая, вечно юная Венеция! Мы все мечтали там побывать. И сегодня мы осуществили эту мечту», — поделились впечатлениями зрители.
В следующую субботу театр-студия «Мюзикл» приглашает отправиться в путешествие по Парижу.
«Полный зал зрителей и положительные отзывы — лучшая награда для нашей команды», — отметила Надежда.
Проект «Мировое путешествие» от театра-студии «Мюзикл» направлен на то, чтобы познакомить зрителей с различными культурами и странами через искусство. Каждое мероприятие — погружение в атмосферу конкретного города или страны, с использованием музыки, танцев, декораций, костюмов и национальной кухни.
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