Венеция открыла цикл спектаклей интерактивного проекта «Мировое путешествие» в Ступине

В арт-портале театра-студии «Мюзикл» в Ступине состоялось первое событие из серии проекта «Мировое путешествие». Зрители погрузились в атмосферу загадочной Венеции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы воссоздали колорит венецианских улиц: звучала музыка, были представлены декорации, костюмы, дефиле венецианских масок, состоялась дегустация традиционных итальянских десертов.

«Мы хотели, чтобы зрители не просто посмотрели представление, а почувствовали себя путешественниками», — поделилась Надежда Беспалова, художественный руководитель театра-студии «Мюзикл».

Зрители смогли узнать много интересного об истории и культуре итальянского города. Легенды, исторические факты и тематические выступления создали атмосферу путешествия.

«Вдохновляющая, чарующая, вечно юная Венеция! Мы все мечтали там побывать. И сегодня мы осуществили эту мечту», — поделились впечатлениями зрители.

В следующую субботу театр-студия «Мюзикл» приглашает отправиться в путешествие по Парижу.

«Полный зал зрителей и положительные отзывы — лучшая награда для нашей команды», — отметила Надежда.

Проект «Мировое путешествие» от театра-студии «Мюзикл» направлен на то, чтобы познакомить зрителей с различными культурами и странами через искусство. Каждое мероприятие — погружение в атмосферу конкретного города или страны, с использованием музыки, танцев, декораций, костюмов и национальной кухни.

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