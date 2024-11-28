Вечер творчества Александры Пахмутовой состоится в Чехове 29 ноября

Жителей городского округа Чехов и всех поклонников музыки советской и российской композиторки Александры Пахмутовой приглашают на специальный вечер, который состоится в ДК «Современник», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовано в рамках программы губернатора «Активное долголетие» и призвано поддерживать культурные и творческие инициативы среди людей серебряного возраста.

Вечер, посвященный творчеству одной из самых ярких композиторов нашего времени, пройдет 29 ноября 2024 года в 15:00. Это отличный повод для старшего поколения принять участие в культурных событиях, погрузиться в атмосферу музыки, создаваемой Александрой Пахмутовой, и быть частью живого общения.

Возрастные ограничения: 0+. Вход свободный.

Адрес проведения: г. о. Чехов, село Троицкое, дом 4/1, ДК «Современник».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.