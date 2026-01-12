Вечер, посвященный Рождественским вертепам, прошел в Серпухове

Мероприятие стало путешествием в мир рождественских традиций и ремесел. На сцене выступили семейный певческий ансамбль Зотовых «Живая старина», фольклорный ансамбль «Грушица», представивший авторский вертеп Виктора Назарити, а также этностудия «Соборка» под руководством Ольги Свиреповой.

Вертепный театр, забытый после 1917 года, начал возрождаться в Серпухове с 1995 года благодаря Владимиру и Екатерине Зотовым. Сегодня Владимир Зотов служит в храме в Березне, а их семейный ансамбль знакомит жителей города с этим искусством.

С 2008 года в Серпухове проводится фестиваль домашних кукольных театров, где вертеп стал важной частью музейных мероприятий. Восстановлению традиции способствовал Виктор Назарите, участник первых вертепных представлений ансамбля Дмитрия Покровского. Переехав в Тарусу, он продолжил работу по возрождению старинного театра.

Вертепный театр помогает сохранять культурное наследие и связывает поколения, отмечают организаторы.

