Вечер памяти Федора Шаляпина состоится в Химках 12 февраля

В Центральной детской школе искусств в Химках проведут вечер памяти, посвященный великому русскому оперному певцу Федору Ивановичу Шаляпину. Мероприятие, приуроченное ко дню рождения легендарного артиста пройдет 12 февраля в 18:30 по адресу: улица Чапаева, дом № 6, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Шаляпин не просто исполнял роли, а буквально вживался в них, создавая незабываемые образы. Его Борис Годунов в одноименной опере Мусоргского и Мефистофель в „Фаусте“ Гуно стали эталонными для поколений оперных исполнителей», — рассказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Лекцию о Федоре Шаляпине проведет преподаватель по теоретическим дисциплинам, лауреат премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» Антон Клименков.

«Сейчас, когда Россия переживает непростые времена, важно воспитывать у молодежи уважение к своей истории и культуре. Воспоминания о великих деятелях искусства, таких как Шаляпин, помогают молодым людям осознать значимость их вклада в мировую культуру и понять, что они являются частью великой страны с богатым культурным наследием», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Мероприятие, посвященное Федору Шаляпину, станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.