Вечер настольных игр пройдет в Сергиево-Посадском молодежном центре

сегодня в 18:30

В Сергиевом Посаде в молодежном центре «Атмосфера» 13, 15 и 16 августа пройдут тематические вечера для молодежи, увлекающейся настольными играми, передает пресс-служба администрации городского округа.

Начало в 17:00.

13 августа пройдет вечер игры на выбор. Участники вместе решат, в какую игру сыграть. Желающие могут принести свою.

15 августа в программе мероприятия игра «Jackbox», основанная на квизах и викторинах. Для ее прохождения при себе нужно иметь телефон.

16 августа будет проходить игра «Крокодил», в которой нужно показывать и отгадывать слова при помощи жестов, мимики и рисунков.

18 августа в 17:00 все любители книг приглашаются в Книжный клуб, уютное место для обсуждения прочитанного. Предварительно требуется запись.

Молодежный Центр «Атмосфера» приглашает всех желающих от 14 до 35 лет провести вечера за настольными играми.

Адрес: г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, 9/38

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