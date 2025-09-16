сегодня в 12:22

Вдова Круга запатентовала бренд для продажи алкоголя, табака и продуктов в РФ

Вдова легендарного шансонье Михаила Круга Ирина зарегистрировала в России одноименный бренд. Под ним женщина планирует продавать сигареты, алкоголь, вейпы, чай, кофе, мясо и другие товары, сообщает Mash .

Заявку в Роспатент женщина подала в феврале 2024 года. 16 сентября 2025-го ей сообщили, что товарный знак «Михаил Круг» зарегистрирован.

Под ним Ирина сможет торговать пивом, иным алкоголем, сигарами, сигаретами, в том числе электронными, чаем, кофе, мясом.

Михаил Круг погиб 1 июля 2002 года. Он был убит зашедшими в дом в Тверской области бандитами. У Круга остались два сына — Александр (23 года) и Дмитрий (37 лет).