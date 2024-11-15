Вдова Егора Летова опубликовала неизвестную ранее песню мужа

Вдова лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала его песню «Письмо в далекий город Омск». Она отметила, что это не самая первая песня Летова — это просто трек из одноименного раннего альбома, сообщает kp.ru .

«Может быть, найдем действительно что-нибудь интересное, более ранних песен ждать не стоит, скорее всего, это будут какие-то неизвестные вариации песен „Гражданской обороны“», — отметила Чумакова.

По ее словам, она сомневалась, что песню нужно публиковать, но оказалось, что слушатели просят это сделать. «Письма...», написанные Летовым, пока не опубликованы, так как это не целый альбом, а только четыре трека. Однако сейчас Чумакова уже планирует выпуск этой пластинки. Также у нее есть план заняться архивами музыканта.

Легендарная группа «Гражданская оборона» в 2024 году отмечает 40-летие.