«Вариантов нет»: Юлия Высоцкая впервые раскрыла правду о 12-летней коме дочери Маши

Юлия Высоцкая рассказала о дочери, которая 12 лет находится в коме

Юлия Высоцкая рассказала о состоянии 26-летней дочери Марии, которая 12 лет назад попала в страшную аварию во Франции и впала в кому, сообщает Super.ru .

Трагедия произошла в 2013 году. Маша вместе с матерью и отцом Андреем Кончаловским попала в автокатастрофу, которая перевернула жизнь всей семьи — девочка оказалась в коме. Ее родители с тех пор отказывались от публичных комментариев и старались не говорить на эту тему.

Однако Высоцкая в беседе с Лаурой Джугелией приоткрыла завесу тайны и рассказала, как она справляется с несчастьем.

«Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперед», — сказала актриса со слезами на глазах.

Она отметила, что они с супругом будут бороться за дочь до самого конца. Актриса добавила, что с Марией работают врачи. Они предлагают новые возможности помочь семье, потому родители девушки не теряют надежды.

Ранее Высоцкая рассказала, что четыре года назад они вместе с супругом удочерили девочку. Малышке тогда было всего девять дней. Ее зовут Соня. Также у пары есть 22-летний сын Петр.

