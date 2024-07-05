Варенье из огурца и алтайское карпаччо: гастрофестиваль стартует в Москве 6 июля

Продукцию из 70 регионов РФ представят на фестивале «Вкусы России» в Москве

На гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет с 6 по 14 июля на ВДНХ, будет представлена продукция более 300 производителей из более чем 70 регионов страны, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В торговых шале на площадке у главного входа на ВДНХ жители и гости столицы смогут попробовать и купить алтайское карпаччо из марала, пензенский кленовый сироп, камчатский папоротник и другие деликатесы.

Гостей фестиваля ждет широкий ассортимент меда, собранного на знаменитых пасеках Башкирии, произведенного из богатого разнотравья алтайских лугов, мед из экологически чистых районов Курской, Иркутской, Ульяновской и Московской областей.

Ежегодно повышенный интерес посетители проявляют к сырам отечественных производителей. На фестивале в текущем году будет представлена продукция сыроварен Калужской, Орловской, Ивановской, Владимирской и Нижегородской областей. Еще гости попробуют дагестанский овечий сыр, чеддер, качотту, камамбер, изделия из козьего молока и другие виды сыров, произведенных в Севастополе, Воронеже и Краснодарском крае.

На гастрономическом фестивале будут представлены дары северной природы. Речь идет о кедровых орехах, жимолости, бруснике, морошке, масле и молоке из Томска, Красноярска и байкальских районов России. Все желающие смогут приобрести необычные сладости, в том числе старинное варенье из суздальского огурца, которое любил Иван Грозный.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Помимо этого, фестиваль порадует горожан и туристов широким ассортиментом морских и речных деликатесов — от астраханской воблы и волгореченского карпа до мурманского вяленого ерша, камчатской нерки и сосьвинской селедки из Ханты-Мансийска.

Среди мясных деликатесов на фестивале представят ямальскую, воркутинскую и югорскую оленину, татарский утиный казылык, алтайское карпаччо из марала, белгородские мясные чипсы и фуа-гра.

Кроме того, продуктовая ярмарка фестиваля побалует гостей выбором полезных растительных масел и изделий из дикоросов. Еще на ярмарке представлены эксклюзивные травяные сборы для чаепития, астраханские арбузы, черная осетровая икра, минеральная вода из камчатских источников и др.