Исполнитель хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко не намерен пополнять ряды вооруженных сил России, используя возможность отсрочки, предоставляемой студентам вузов. Певец проигнорировал вопрос Mash , пойдет ли он служить в армию, если будет отчислен из образовательного учреждения.

20-летний артист и возлюбленный 16-летней актрисы Анны Пересильд является студентом режиссерского факультета одного из московских институтов. Этот факт защищает его от призыва.

По словам источников, популярный у молодежи певец редко посещает занятия, однако утверждает, что успешно справляется с пересдачами и держит ситуацию под контролем, посвящая большую часть времени гастролям, выступлениям и частным мероприятиям. Когда журналистка поинтересовалась у певца, если его отчислят, готов ли он пойти в армию, получила аккуратный ответ.

«Насколько я знаю, за посещения еще никого не отчисляли из универов. Поэтому я слушаю дальше», — сказал Дмитриенко.

Отсутствие военной кафедры в университете не вызывает у Дмитриенко беспокойства. На прямой вопрос о готовности к службе в армии он предпочел не отвечать.

