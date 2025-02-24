Валерий Тодоровский не завел новых отношений после смерти Евгении Брик

Валерий Тодоровский, 62-летний режиссер и продюсер, потерявший свою жену Евгению Брик, до сих пор не вступил в новые романтические отношения. Смерть супруги стала для него тяжелым ударом, сообщает kp.ru .

Однако Тодоровский не ушел в себя, а продолжил активно работать и жить, в первую очередь, ради их общей дочери. Валерий Петрович продолжает заниматься продюсированием и созданием сериалов для российских онлайн-платформ и телеканалов.

Воспитанием их с Евгенией дочери Зои Тодоровской, которой сейчас 15 лет, он занимается лично. Помощь Валерию Тодоровскому в воспитании Зои оказывает ее бабушка, мать Евгении Брик, 64-летняя Галина Хиривская. Она и при жизни дочери проживала в доме зятя, оказывая поддержку в уходе за Зоей, когда оба родителя были заняты работой. Они жили в согласии. Тодоровский и ранее высоко ценил заботу Галины о жене и дочери.

Брик говорила: «Валера сказал — поверь мне, что твоя мама исключение. Она включена в тебя, посвятила свою жизнь тебе, а теперь посвящает ее нашей дочери Зое. Но это большая редкость…»

Учеба в школе и занятия музыкой занимают основную часть времени Зои Тодоровской, а во время каникул она участвует в киносъемках. Жизнь складывается так же, как и при матери, только теперь ее нет рядом. Короткометражный игровой фильм в жанре фэнтези, «Тинатин», где Зоя исполнила главную роль, был удостоен награды молодежного жюри на кинофестивале в Италии в конце 2024 года. Кроме того, проект получил признание на кинопоказах в Колумбии и, безусловно, в России. В «Тинатин» Зоя Тодоровская воплотила образ тяжело больной девочки, которая мужественно борется с болезнью. В актерский состав этого фильма также вошли Павел Табаков, Денис Шведов и Агния Дитковските. Валерий Тодоровский подчеркнул, что решение об участии в съемках всегда остается за дочерью, он никогда не оказывает давления.

В Лос-Анджелесе три года назад состоялась кремация актрисы Евгении Брик. Около двух лет она мужественно противостояла тяжелому недугу. Талантливая актриса скончалась 10 февраля 2022 года в возрасте 40 лет в одной из американских клиник, где получала медицинскую помощь в связи с онкологическим заболеванием.