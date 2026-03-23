В Звенигороде утвердили охрану объектов монастыря

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранные обязательства для ряда объектов Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. Документы закрепляют требования к сохранению их архитектурного облика и порядку проведения работ, сообщает пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области.

Охранные обязательства утверждены для объектов культурного наследия федерального значения, входящих в ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря. В перечень вошли церковь Преображения, колокольня и трапезная монастыря.

Документы устанавливают требования к сохранению архитектурных и конструктивных элементов, исторических интерьеров, а также регламентируют содержание зданий и проведение ремонтно-реставрационных работ.

Ансамбль монастыря формировался в XV–XVII веках и считается одним из древнейших духовных и архитектурных центров Подмосковья. Церковь Преображения является памятником древнерусского зодчества со сложной объемной композицией. Колокольня, складывавшаяся с XVII по XIX век, определяет исторический силуэт комплекса. Трапезная XVII века играла ключевую роль в жизни обители и формирует единое архитектурное пространство ансамбля.

Утверждение охранных обязательств обеспечивает правовую защиту памятников и направлено на сохранение их исторического облика и бережное использование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.