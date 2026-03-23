В Звенигороде пройдет спектакль о Чехове и Мизиновой

Спектакль-читка «Роман в письмах. Антон Чехов и Лика Мизинова» состоится 28 марта в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском округе. Постановку посвятят личной переписке драматурга и его музы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В основу спектакля легла переписка Антона Чехова и Лики Мизиновой, ставшей прототипом Нины Заречной в пьесе «Чайка». Их десятилетний «роман-дружба» был наполнен заигрываниями, взаимными насмешками, тонкой иронией и скрытыми чувствами.

Сохранившиеся письма читаются как цельный роман с неожиданными поворотами и эмоциональной развязкой. Расстояние от страсти до ироничной колкости в них нередко умещается в одной строке.

Актеры и создатели постановки Марина Куценко и Евгений Бедняков предлагают зрителям поразмышлять, кем была Мизинова для Чехова, и увидеть, что спустя более ста лет эта история остается живой и интересной.

Начало спектакля в 18:00. Возрастное ограничение 12+. Подробности и билеты размещены на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.