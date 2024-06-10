В Звенигороде 25 июня откроется выставка «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX вв. из собрания Русского музея»

В Звенигородском манеже 25 июня начнется выставка «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX вв. из собрания Русского музея», на которой представят творчество художников разных эпох и направлений, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Буквально за год с момента открытия звенигородский манеж стал популярным культурным местом. Сотрудничество с Русским музеем уже позволило представить здесь работы Левитана и его круга: проект «Вокруг Левитана» увидело и оценило больше 26 тысяч человек. Надеюсь, что новая выставка «Преображенная природа», продолжающая совместную программу, также станет предметом внимания самой широкой аудитории, а творческое взаимодействие звенигородского музея с Русским музеем будет только укрепляться. Важно и то, что через такие большие выставочные проекты мы привлекаем внимание к постоянной экспозиции Манежа, посвященной Звенигороду и его богатой истории», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В рамках выставки гости смогут ознакомиться с более чем 40 произведениями мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. Среди полотен представлены пейзажи Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей, которые объединены по сюжетам в разделы.

Помимо работ из собрания Государственного Русского музея, в экспозицию войдут несколько произведений из фондов Звенигородского государственного музея-заповедника. К выставке запланированы творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.

Проект завершится 12 января 2025 года.

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