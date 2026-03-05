В Звенигороде 14 марта пройдет лекция о Николае Рерихе

Лекция доктора искусствоведения Тиграна Мкртычева «Николай Рерих и театр» состоится 14 марта в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Подмосковье. Мероприятие дополнит выставку «Рерих. В поисках «Небесного Звенигорода», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Николай Рерих вошел в историю не только как живописец и философ, но и как реформатор театрально-декорационного искусства. За жизнь он создал эскизы почти к 30 постановкам на ведущих мировых сценах.

Слушателям расскажут, с чего началось увлечение художника сценографией, как складывалось его сотрудничество с Сергеем Дягилевым и «Русскими сезонами», Константином Станиславским и Московским художественным театром, а также с дирижером Томасом Бичемом.

Лекцию прочтет Тигран Мкртычев — доктор искусствоведения, первый директор Государственного музея Рерихов, филиала Государственного музея Востока. Он является автором научных публикаций и куратором крупных выставок, посвященных творчеству семьи Рерихов.

Начало мероприятия в 16:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробности опубликованы на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.