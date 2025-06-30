В Жуковском завершилась образовательная программа «Умные каникулы». Отметим, что в этом году на без трех образовательных организаций города (лицея № 14 и школ № 3 и № 10) реализовывался проект «Умные каникулы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего в этом году в течение июня к проекту привлекались 100 образовательных организаций Подмосковья.

«Умные каникулы» включали в себя пять основных образовательных треков: «Патриотический» — формирование гражданской идентичности; «Интеллектуальный» — развитие познавательных способностей; «Общественно-активный» — социализация и волонтерство; «Спортивный» — пропаганда здорового образа жизни и «Культурный» — приобщение к художественным ценностям.

Участие в проекте было бесплатное, детей ждало множество интересных и познавательных практических занятий, мастер-классов по направлениям деятельности, проектов, творческих клубов, знакомство с образовательными ресурсами, конкурсы, викторины, игры, квесты, коллективно-творческие занятия, тренинги, занятия по программированию, научно-практические занятия, экскурсии, встречи с интересными людьми, турниры, спортивные мероприятия.

«Дети побывали на большом количестве экскурсий в родном Жуковском, Москве и Подмосковье, ходили в театры, библиотеки, музеи, ЦАГИ, усадьбы в Быково и Царицыно, — сообщили в лицее № 14. — Лекции от интересных гостей, практикумы, творческие гостиные — форматы занятий были максимально разнообразными, но все неизменно творческие и образовательные, из каждого занятия ребёнок извлекал для себя что-то полезное, новое, удивляющее. Многие лицеисты со своими учителями отправились в различные путешествия и побывали во многих городах. Прошло также множество игр, викторин и мастер-классов».

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