В Жуковском пройдут мероприятия в рамках «Культурный код Подмосковья»

13 июля (суббота):

12:00–15:00 — Выставка «Городские летописи». Экспозиция редких книг об истории города, представленная Центральной библиотечной системой г. Жуковский (12+)

12:00–15:00 — Аллея прикладного искусства «Диалог эпох». Разноформатные мастер-классы по прикладному искусству и не только (6+)

12:00–12:30 — Музыкально-познавательный квиз «Через годы, через расстояния» (14+)

12:30–13:30 — Концертная программа «Вне времени». Концертная программа творческих коллективов (0+)

13:30–14:00 — Фолк-дискотека Дискотека под народные песни в современной отработке (12+)



14 июля (воскресенье):

12:00–15:00 — Мастер-класс «Цветы России». Мастер-класс по художественной росписи гипсовых фигурок в форме цветов (3+)

12:00–13:00 — Интерактивная игровая программа «Тай-тай-налетай!». Русские народные подвижные игры (3+)

13:00–13:40 — Экскурсия «Взгляд в эпоху». Познавательная экскурсионная программа об истории сквера (12+)

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.