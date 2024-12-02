В Жуковском состоялась премьера спектакля «Мертвые души»

В Жуковском, на сцене театра «Стрела», состоялась долгожданная премьера спектакля «Мертвые души» по одноименному произведению Николая Гоголя. Постановка привлекла большое внимание жителей и гостей города благодаря оригинальной режиссерской интерпретации, глубокому смысловому наполнению и ярким актерским работам, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Реализация этого культурного события стала возможной благодаря поддержке партийного проекта «Культура малой родины», направленного на развитие театрального искусства в регионах и укрепление культурной идентичности малых городов России.

На премьере также присутствовали семьи участников специальной военной операции. Для них это стало возможностью отвлечься от повседневных забот.

«Театр всегда был и остается не только местом, где люди могут насладиться искусством, но и площадкой для воспитания патриотизма, формирования гражданской позиции и сохранения культурного наследия. Спектакль „Мертвые души“ — это уникальная возможность не только насладиться классическим произведением, но и переосмыслить его в контексте современных реалий. Мы гордимся тем, что благодаря проекту „Культура малой родины“ можем поддерживать местные театры, которые играют важнейшую роль в культурной жизни наших городов. Особенно важно, что семьи наших героев, участников СВО, нашли в этом вечере вдохновение и душевную поддержку», — отметила муниципальный координатор парт проекта «Культура малой родины» Елена Меденцева.

Проект «Культура малой родины» реализуется с 2017 года и направлен на поддержку театров малых городов, обновление их материально-технической базы, а также на помощь творческим коллективам в создании новых постановок. За время своего существования проект стал важной платформой для популяризации культурных инициатив и повышения доступности искусства для широкой аудитории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.