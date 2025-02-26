В Жуковском состоится концерт, посвященный творчеству Магомаева и Отса

27 февраля в 17:00 в библиотеке № 8 состоится концерт выпускника музыкального училища при Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского Дмитрия Короткова, сообщает пресс-служба администрации Жуковского.

Свое выступление Дмитрий посвятил двум великим певцам: Муслиму Магомаеву и Георгу Отсу.

В исполнении Дмитрия Короткова прозвучат арии из опер и эстрадные песни из репертуара Магомаева и Отса, которые вошли в золотой фонд отечественного исполнительского искусства.

Георг Отс и Муслим Магомаев были поклонниками друг друга. Супруга Магомаева, оперная певица Тамара Синявская, рассказывала, что в начале карьеры он избрал Отса ориентиром и даже иногда пел под него.

У певцов были и общие песни. Например, лирическая композиция «Не спеши» в стилистике романса, которую написал Арно Бабаджанян, близкий друг и один из главных авторов в карьере Магомаева.

В одном из интервью Муслим Магомаев говорил, что Георг Отс для него был певцом особенным, ни на кого не похожим. Он понимал, что уровень Отса практически недосягаем, и поэтому оставил за ним исключительное исполнение, например, партии мистера Икса. Сам Магомаев пытался спеть эту арию и даже записал себя на магнитофон, но затем решил: «Хорошая ария, но после Отса я ее петь не буду».

В память о Георге Отсе в виртуальной академии Муслима Магомаева появился художественный фильм «Георг».

Встреча состоится в библиотеке № 8 во Дворце Культуры по адресу: ул. Фрунзе, д. 28.

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