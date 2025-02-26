В Жуковском состоится IV городской открытый творческий конкурс видеороликов

Молодежный центр «Дружба» приглашает жуковчан к участию во IV городском открытом творческом конкурсе видеороликов «Мой Жуковский». Конкурс проходит с 27 января по 20 апреля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Организатор конкурса Муниципальное учреждение «Комплексный подростково-молодежный центр им. Н. Н. Киселева «Дружба» при поддержке администрации г. о. Жуковский, Общественной палаты г. о. Жуковский и городского отделения союза журналистов Подмосковья.

В конкурсе принимают участие дети и взрослые.

К участию в конкурсе допускаются работы (видеоролики) как отдельных авторов, так и различных коллективов (семейных, школьных, библиотечных и др.).

Материалы и анкеты участников необходимо прислать до 20 апреля 2025 года включительно на электронную почту: dtvvzlet@yandex.ru. Контактный телефон: 8 (985) 340-27-57.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.