В Жуковском прошел региональный танцевальный фестиваль «Спас для всех нас»
Во Дворце культуры прошел региональный танцевальный фестиваль «Спас для всех нас», сообщили в администрации городского округа Жуковский.
В нем приняли участие 146 человек из 14 городов Московской области: Жуковского, Раменского, Лыткарино, Коломны, Воскресенска, Бронниц, Балашихи, Орехово-Зуево, Черноголовки, Егорьевска и других.
Фестиваль был организован для жителей Московской области старшего поколения, участников проекта «Активное долголетие», который утвержден программой губернатора Московской области.
В рамках фестиваля, посвященному яблочному, медовому и ореховому Спасам, гостей ждали:
— творческие мастер-классы; — тематическая фотозона;
- выступление танцевальных коллективов с народными, эстрадными и бальными танцами.
Отметим, что «Спас для всех нас» проводится в Жуковском не в первый раз. В прошлом году в фестивале принимали участие 15 танцевальных коллективов из 13 городов Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.