В Жуковском прошел региональный танцевальный фестиваль «Спас для всех нас»

Во Дворце культуры прошел региональный танцевальный фестиваль «Спас для всех нас», сообщили в администрации городского округа Жуковский.

В нем приняли участие 146 человек из 14 городов Московской области: Жуковского, Раменского, Лыткарино, Коломны, Воскресенска, Бронниц, Балашихи, Орехово-Зуево, Черноголовки, Егорьевска и других.



Фестиваль был организован для жителей Московской области старшего поколения, участников проекта «Активное долголетие», который утвержден программой губернатора Московской области.



В рамках фестиваля, посвященному яблочному, медовому и ореховому Спасам, гостей ждали:

— творческие мастер-классы; — тематическая фотозона;

- выступление танцевальных коллективов с народными, эстрадными и бальными танцами.



Отметим, что «Спас для всех нас» проводится в Жуковском не в первый раз. В прошлом году в фестивале принимали участие 15 танцевальных коллективов из 13 городов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.