В Жуковском прошел фестиваль детских команд КВН. В нем приняли участие десять команд из Жуковского, Красногорска, Раменского, Апрелевки, Озёр, Ногинска, Коломны, а также Москвы и из Казани, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Организаторам фестиваля стали Молодежный центр «Дружба», администрация городского округа Жуковский и городской Парк культуры и отдыха.

«Это первый в своем роде подобный фестиваль в Подмосковье. Ранее в Жуковском проводились масштабные областные игры, такие как Кубок наукоградов. Регулярно проводится уже 12 лет Кубок КВН главы г.о. Жуковский. Но именно детский КВН проводится в городе впервые», - рассказал организатор и руководитель движения КВН в Жуковском, ведущий фестиваля Дмитрий Володин.

В жюри фестиваля вошли: член совета по спорту при президенте РФ, Олимпийский чемпион Юрий Боразковский, шоумен, а в прошлом капитан «Сборной города Жуковский» Дмитрий Кушеверский, директор молодежного центра Дружба, депутат городского Совета депутатов Виталий Лебедев, руководитель административной группы чемпионата игр «КВН ПЕРВЫХ. МОСКВА» Московской Юниор-лиги Людмила Кривошеева, региональный директор Восточного отделения ПАО «Сбербанк» Дмитрий Лучинин, а также директор фитнес клуба «КосмоFIT» Анна Демина.

«Этот фестиваль вдохнул свежую жизнь в КВН в нашем городе, подтвердив, что игра по-прежнему актуальна. Это доказывает и резко вспыхнувший интерес у детей и родителей, которые захотели записать детей в школу КВН, которая работает в молодежной центре «Дружба», - поделился впечатлениями Виталий Лебедев.

В итоге места распределились следующим образом:

Бронза - у команды «Футурина» (МЦ «Дружба», Жуковский). Серебро завоевала команда «Нам снова 15» из Ногинска. Первое место - у команды «Счастливых детей» из Татарстана. Гран-При взяла команды «КОРКСЫ», представлявшая Красногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.