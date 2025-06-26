сегодня в 17:45

В Жуковском пройдет праздник ко Дню молодежи. Он состоится в субботу, 28 июня, с 12:00 до 19:00, в городском парке культуры и отдыха, передает пресс-служба администрации муниципалитета.к

Гостей ждут четыре тематические локации: «Гордись», «Знай», «Люби», «Приумножай» с разнообразными активностями. В программе: диско-шоу под живые барабаны; «Молодежный квиз»; Спортивные тренировки; Шоу сахарной ваты; Выставка оружия.

В 15:30 начнется концерт с участием жуковской команды КВН «Футурина», рэп-команды GBG и кавер-группы MARENGO. Хедлайнером концерта выступит DJ DUMCHENKOV. В рамках мероприятия также пройдет акция «Свет сердец всей страны в поддержку бойцов СВО».

Организаторами мероприятия являются Администрация городского округа Жуковский и молодежный центра «Дружба», партнеры — Жуковский городской парк и Движение Первых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.