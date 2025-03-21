В Жуковском пройдет Московский областной открытый конкурс «Семейный камертон»

В Жуковском пройдет Московский областной открытый конкурс семейного и корпоративного творчества «Семейный камертон». Мероприятие состоится 23 марта в Жуковской детской школе искусств № 1 по адресу: г. о. Жуковский, ул. Молодежная, д. 10. Начало конкурсных прослушиваний в 10:00, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В конкурсе примут участие более 40 творческих семейных ансамблей из 17 муниципальных образований Подмосковья. Ансамбли состоят из представителей разных поколений семей, преподавателей, учеников, их родителей.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Территория культуры для детей и взрослых». В 2025 году конкурс посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выступления участников будет оценивать профессиональное жюри по пяти номинациям и нескольким возрастным группам.

Фестиваль-конкурс семейного и корпоративного творчества «Семейный камертон» впервые был проведен в ЖДШИ № 1 по инициативе его сотрудников в 2012 году. Тогда он имел статус школьного мероприятия. На следующий год конкурс стал городским, а в 2014 приобрел статус областного.

Задачей конкурса является поддержка одаренных детей Подмосковья, пропаганда творческих занятий взрослых и детей, а также укрепление семьи, трудовых коллективов посредством совместных творческих занятий и организация семейного досуга.

Учредителями являются Министерство культуры и туризма Московской области и администрация городского округа Жуковский. Организаторами выступают администрация городского округа Жуковский и Жуковская детская школа искусств № 1.

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